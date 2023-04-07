لماذا تجنب الاحتلال تصعيدا كبيرا بحسب المعلقين الصهاينة؟

اشار محلل الشؤون العبرية في قناة المنار حسن حجازي ان العنوان الاساسي لمجمل التعليقات من الخبراء والاعلام الصهيوني بعد ما حصل الليلة الماضية ان قوات الاحتلال تفقد الردع وان ما جرى من مواجهة حول عنوان القدس اكد وحدة الساحات، وان الاحتلال بات امام معادلة جديدة في ظل تعقيدات متعددة تحدث عنها خبراء من تطور قدرات المقاومة والترابط بين جبهاتها وحصول التنسيق والترابط حول وحدة المعركة والساحات، وهذا يمثل خطرا ، مشيرا ان قائد الفيلق الشمالي السابق في الاحتلال قال ان ليس بمقدور الجبهة الداخلية ولا كيان الاحتلال خوض معركة على جبهات متعددة… كل هذه القراءات جعلت العدو بحسب هؤلاء يذهب نحو احتواء الوضع وتجنب تصعيد.

ولماذا حاول العدو تحييد المقاومة في لبنان في التطورات الاخيرة بحسب الخبراء الصهاينة؟

المصدر: المنار