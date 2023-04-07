“ميتا” تطلق نموذجًا للتعرف على العناصر داخل الصور

نشرت شركة ميتا المالكة لموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك نموذج ذكاء اصطناعي يمكنه التعرف على العناصر داخل الصور، إلى جانب مجموعة بيانات من التعليقات التوضيحية على الصور قالت إنها الأكبر من نوعها على الإطلاق.

وقال قسم الأبحاث في الشركة في منشور على مدونة إن نموذجها المعروف باسم (نموذج تقسيم أي شيء)، أو (إس.إيه.إم)، يمكنه تحديد العناصر الموجودة في الصور ومقاطع الفيديو حتى إذا لم يكن قد تعامل مع تلك العناصر خلال تدريبه.

وفي أحد العروض التوضيحية، دفعت كتابة كلمة “قطة” الأداة إلى وضع مربعات على كل واحدة من القطط الموجودة في الصورة.

وتعلن شركات التكنولوجيا الكبرى عما تحققه من طفرات في مجال الذكاء الاصطناعي منذ أن أحدث روبوت الدردشة “تشات جي.بي” التابع لشركة “أوبن إيه.آي” المدعوم من شركة “مايكروسوفت” ضجة كبيرة مما أدى إلى موجة من الاستثمارات وسباق للسيطرة على الساحة.

وقال الرئيس التنفيذي لـ”ميتا” مارك زوكربرج إن دمج مثل هذه “الوسائل الإبداعية المساعدة” للذكاء الاصطناعي في تطبيقات “ميتا” يمثل أولوية هذا العام.

وتستخدم “ميتا” داخليًا تقنية مشابهة لنموذج (إس.إيه.إم) لمهام مثل وضع علامات على الصور، ومراجعة المحتوى المحظور، وتحديد المنشورات التي يتم ترشيحها لمستخدمي فيسبوك وإنستجرام.

وقالت الشركة إن إطلاق نموذج (إس.إيه.إم) سيوسّع نطاق الوصول إلى هذا النوع من التكنولوجيا.

المصدر: times بالعربي