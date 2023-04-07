اليونيفيل: تبلغنا من الجانب الإسرائيلي برد مدفعي على إطلاق الصواريخ امس ونحض جميع الأطراف على وقف اعمال التصعيد

اعلنت قوات اليونيفيل المؤقتة العاملة في جنوب لبنان في بيان انه في “وقت مبكر من صباح اليوم ، أبلغ الجيش الإسرائيلي اليونيفيل أنه سيبدأ الرد المدفعي على إطلاق الصواريخ يوم أمس”.

واضاف “وبعد ذلك مباشرة ، سمع أفراد اليونيفيل دوي انفجارات في محيط مدينة صور”.

واوضح البيان ان “رئيس بعثة اليونيفيل وقائدها العام اللواء أرولدو لازارو على اتصال مع السلطات على جانبي الخط الأزرق، كما ان آليات الاتصال والتنسيق لدينا منخرطة بشكل كامل من اجل التهدئه، وقال الجانبان إنهما لا يريدان الحرب”.

وتابع “ان الإجراءات التي تمت خلال اليوم الماضي خطيرة وتنذر بتصعيد خطير”، وحضت” جميع الأطراف على وقف جميع اعمال التصعيد عبر الخط الأزرق الآن'”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام