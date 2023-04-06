ردا على اعتداءات العدو.. المقاومة أطلقت رشقة صاروخية على المستوطنات الصهيونية بمحيط غزة

أطلقت المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة فجر اليوم الخميس رشقة صاروخية تجاه المستوطنات المحيطة بقطاع غزة، رداً على جرائم الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة بحق المسجد الأقصى والمعتكفين فيه، واستهداف عدة أماكن في القطاع بصواريخ الطائرات.

وأفادت وسائل إعلام العدو أن “سبعة صواريخ أطلقت من قطاع غزة تجاه مستوطنات الغلاف والنقب الغربي برشقتين صاروخيتين”.

وقال المتحدث باسم جيش العدو “تم رصد إطلاق 7 صواريخ أرض-جو، انفجرت 5 منها في أجواء الغلاف و2 باتجاه البحر،لم يتم تفعيل أي صواريخ اعتراضية”.

وكانت، وسائل الإعلام العدو ذكرت فجر اليوم الخميس أن صافرات الإنذار دوت قرب مدينة أوفاكيم بالداخل المحتل التي تبعد حوالي 35 كم عن غزة.

وتأتي هذه التطورات رداً من المقاومة الفلسطينية على اقتحام قوات العدو للمسجد الأقصى وإفراغه من المصلين والمعتكفين في باحاته بالقوة المفرطة.

وكانت اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأربعاء، على المعتكفين والمصلين في المصلى القبلي والمسجد الأقصى، ما أسفر عن وقوع اصابات.

المصدر: فلسطين اليوم