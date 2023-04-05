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April 5 2023 - 22:02

نزلاء السجون في لبنان يعانون..

منذ 49 mins 5 April، 2023
تقارير مصورة - لبنان

نزلاء السجون في لبنان يعانون نقصا في الطعام وتراجعا في الاوضاع الصحية.

المصدر: قناة المنار

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