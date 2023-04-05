الوزير بيرم أقفل مكتبي استقدام عاملات واستقبل كلاس ووفدا فلسطينيا – موقع قناة المنار – لبنان
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April 5 2023 - 12:22

الوزير بيرم أقفل مكتبي استقدام عاملات واستقبل كلاس ووفدا فلسطينيا

منذ 5 mins 5 April، 2023
الوزير بيرم
لبنان

أصدر وزير العمل  في حكومة تصريف الاعمال مصطفى بيرم اليوم قرارا قضى باقفال مكتبين من مكاتب استقدام العاملات في الخدمة المنزلية لارتكابهما مخالفات تتعلق بحقوق الانسان والقوانين المرعية الإجراء.
واستقبل وزير العمل في مكتبه ،وفدا من اتحاد نقابات عمال فلسطين وجرى البحث في الاوضاع داخل فلسطين المحتلة ، واوضاع المخيمات في لبنان في ظل الأزمة الاقتصادية والاجتماعية الصعبة.
وقد سلم الوفد الوزير بيرم دعوة لرعاية الاحتفال الذي يقيمه الاتحاد في الأول من أيار بمناسبة عيد العمال.
كما استقبل الوزير بيرم وزير الشباب والرياضة  في حكومة تصريف الاعمال جورج كلاس.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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