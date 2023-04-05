عناوين واسرار الصحف اللبنانية ليوم الأربعاء 5 نيسان/أبريل 2023

العناوين:



البناء:

– افتتاح معركة الرئاسة الأميركية من محكمة نيويورك بـ34 اتهام لـ ترامب والتتمة نهاية العام

– دمشق تقدّم في اللقاء الرباعي مسودة بيان سياسي… وعبد اللهيان وابن فرحان الى بكين

– حصاد جولة الخليفي: الاستعصاء الرئاسي مستمر… وبوابة اللبننة منافسة انتخابية حرة

الأخبار:



– “إسرائيل” في سوريا: “مَهمّة” ترميم الردع

– فرنسا تطلع الراعي على لقاءات باريس ولائحة بكركي تتوسّع إلى 16 اسمًا: قطر تعود إلى ترشيح قائد الجيش

– عقوبات أميركية على الأخوين رحمة: توقيت سياسي لاتهامات بالفساد

– أطراف «اللقاء الخماسي» الأربعة: تسوية متكاملة لا مقايضة

– “النافعة” ستُفتح… بِمَن حضر وبِما تيسّر!

– مساعدات الاستشفاء: ظاهرة تنتظم

– خيط العمليات الفدائية لا ينقطع: الأقصى مسرحاً لاختبار متجدّد

النهار:

– هل دخلت “العقوبات” على خط الأزمة الرئاسية؟

– عقوبات أميركية تستهدف ريمون وتيدي رحمة

الجمهورية:

– إستطلاع قطري تمهيداً للخماسي

– ترامب أمام محاكمة تاريخية

– هذا ما سمعه الموفد القطري في الغرف المغلقة

اللواء:

– «دوحة جديدة» تنتظر رؤساء الكتل والأحزاب.. و«خارطة طريق» على الطريق

– لا مجلس وزراء هذا الأسبوع.. وميقاتي يترك التعيينات للعهد الجديد

– حزب الله ومسيرة البحث عن مرشَّح ثالث للرئاسة

– عودة النازحين: جدية أم شعبوية؟

الديار:

– الزيارة القطرية جوجلة للداخل لم تتجاوز الاستطلاع… ودروب المرشح الثالث لم تعد وعرة

– ضغوط فاتيكانية في اتجاه عواصم القرار لإنقاذ لبنان بعد التحذيرات من الانهيار المرتقب

– الانظار المسيحية شاخصة اليوم بـ«خلوة حريصا»… فهل تفتح آفاق التقارب المنتظر؟

نداء الوطن:



– خلوة “بيت عنيا” اليوم… هل تُحيي “لعازر الوحدة المسيحية”؟

– عقوبات المحروقات تحرق فرنجي.. و”القطري” يغادر بأجوبة عن 3 أسئلة

– مثول “سوريالي” لترامب أمام محكمة مانهاتن

– بن فرحان وعبد اللهيان يلتقيان غدًا في بكين

– فنلندا تنضم إلى الناتو وروسيا تهدد ب اجراءات مضادة

– باريس: تأجيل النظر في صحة الحجز على أملاك سلامة وأمواله

الاسرار:

البناء:

– قال مرجع دبلوماسي روسي إنّ أكبر ردّ على التوسّع الكمّي لحلف الناتو هو جعل الوزن النوعي للعضوية صفراً كما هو الحال في الدولة الثانية من حيث القوة بين دول الناتو والقصد تركيا، ولذلك سوف تمضي موسكو في تعميم النموذج التركي فيما تمضي واشنطن بتعميم نموذج فنلندا وهذه علامة التغيير الدولي.

– قال مصدر نيابي انّ دعوات عديدة سوف تتلقاها مراجع سياسية ونيابية مرشحين رئاسيين الى عدد من العواصم الدولية والإقليمية خلال الفترة المقبلة، وانّ الوزير القطري ألمح الى نية الدوحة الدخول الى جانب باريس على دور الوسيط وليس منافستها طالما نحن في مرحلة الاستطلاع الرئاسي كما وصفها…

النهار:

– يلاحظ أن معظم المرشحين للانتخابات البلدية في أكثرية المناطق هم من العنصر الشبابي، ما يولّد إرباكاً لدى التقليد السياسي والأحزاب

– نُقل أن عدداً لا يستهان به من المرشحين للإنتخابات البلدية، إستفسر من مرجعياته السياسية عن جدّية حصول هذا الإستحقاق، فكان الجواب: تحرّكوا، ولكن ثمة صعوبة في حصولها

– عُلم أن لقاءات مكثفة حصلت في الساعات الأخيرة لإنقاذ العام الدراسي والإمتحانات الرسمية، وذلك على مسافة أمتار من انتهائه

– يتردد أن سفارة دولة خليجية ستبقى مقفلة لأكثر من خصوصية سياسية وأمنية في انتظار انتخاب الرئيس وتبلور المشهد السياسي في لبنان

الجمهورية:

– يتعاطى أحد النواب الموارنة عن إحدى أقضية جبل لبنان على أنه سيتم انتخابه حتمًا رئيسًا للجمهورية

– يروج رئيس حزب مأزوم في مجالسه لمقولة “إن من يحاولون إلقاء اللوم علينا في إطالة أمد الفراغ الرئاسي هم المسؤولون عن ذلك”

– شارفت حاضرة عالمية على اليأس من إمكان جمع المسيحيين على خيار إيجابي تجاه إستحقاقات لبنانية داهمة وأن على هؤلاء أن يلوموا قياداتهم قبل الآخرين

اللواء:

– حسب مصادر دبلوماسية فإن مهمة الوفد القطري، العضو في اللقاء الخماسي، لا تتكامل مع المساعي الفرنسية، بل تشكل «دوبلة» عنها، بحثاً عن نقاط مشتركة لاطلاق مبادرة رئاسية!

– سُجّل على وزير سابق حليف استعجاله في فتح ملفات متروكة لوقتها في منطقة جغرافية حساسة، متأثرة بقوة بالرياح الاقليمية الساخنة والباردة.

– ينتظر مودعون لبنانيون داخل وخارج لبنان مصير الدعاوى ضد مسؤول نقدي رفيع، لفتح دعاوى أمام محاكم دولية لاستعادة ودائعهم عبر المصارف المراسلة.

نداء الوطن:

– يتردد أن موظفي وزارة سيادية قد تقاضوا رواتبهم على أساس سعر صرف 15 ألف ليرة والحجة هي تشجيعهم على الدوام والحضور إلى الوزارة.

– يحاول تيار سياسي التصرف بليونة مع غريمه التقليدي على الساحة المسيحية وإبداء حسن نية للتعاون في البلدات والمدن في ملف الانتخابات البلدية على أمل تجاوب غريمه مع مطالبه بالنسبة للمعركة الرئاسية.

– حاول رئيس حزب وسطي تسويق مرشـه عند مرجعية مسيحية روحية على اعتبار أنه يشكل نقطة التقاء مسيحية واسلامية لكن تلك المرجعية دعته إلى تأمني الدعم السياسي من النواب أولا من ثم العودة إليها.

المصدر: صحف