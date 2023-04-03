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April 3 2023 - 10:02

وقفة احتجاجية في طرابلس رفضا لرفع تعرفة جلسة غسيل الكلى

منذ 8 mins 3 April، 2023
مرضى غسيل الكلى
لبنان

نفذ مرضى غسيل الكلى ومعهم عدد من الاهالي اعتصاما امام مستشفى المنلا في مدينة طرابلس شمال لبنان صباح الاثنين احتجاجا على رفع التعرفة الى ٢٠$ على الجلسة ما يفوق قدرة المرضى.

وتجمع الأهالي أمام مستشفى المنلا بمشاركة من الاتحاد العمالي، وطالبوا وزير الصحة إلى التدخل وإنقاذ حياة المرضى الذين لم يعد باستطاعتهم دفع كلفة علاجهم، ودعوا الحكومة اللبنانية ان تاخذ دورها في إنقاذ المرضى العاجزين عن دفع اي تكلفة اضافية بسبب اوضاعهم الاجتماعية.

ورفع المرضى الصوت داعين المؤسسات بضرورة ان تمد يد المساعدة لإنقاذ أرواحهم.

من جهته، حذر رئيس الاتحاد العمالي العام في الشمال شادي السيد “مستشفيات الشمال من رفض اي مريض والا فهم يتحملون تبعات اي حالة وفاة”.

المصدر: مراسل الموقع

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