وقفة احتجاجية في طرابلس رفضا لرفع تعرفة جلسة غسيل الكلى

نفذ مرضى غسيل الكلى ومعهم عدد من الاهالي اعتصاما امام مستشفى المنلا في مدينة طرابلس شمال لبنان صباح الاثنين احتجاجا على رفع التعرفة الى ٢٠$ على الجلسة ما يفوق قدرة المرضى.

وتجمع الأهالي أمام مستشفى المنلا بمشاركة من الاتحاد العمالي، وطالبوا وزير الصحة إلى التدخل وإنقاذ حياة المرضى الذين لم يعد باستطاعتهم دفع كلفة علاجهم، ودعوا الحكومة اللبنانية ان تاخذ دورها في إنقاذ المرضى العاجزين عن دفع اي تكلفة اضافية بسبب اوضاعهم الاجتماعية.

ورفع المرضى الصوت داعين المؤسسات بضرورة ان تمد يد المساعدة لإنقاذ أرواحهم.

من جهته، حذر رئيس الاتحاد العمالي العام في الشمال شادي السيد “مستشفيات الشمال من رفض اي مريض والا فهم يتحملون تبعات اي حالة وفاة”.

المصدر: مراسل الموقع