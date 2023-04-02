علامات الأزمة القلبية والوفاة المفاجئة.. تعرّف عليها

وفقًا لمركز السيطرة على الأمراض الأمريكي، فإن هذه هي أعراض الأزمة القلبية التي يجب معرفتها:

الألم أو الشعور بالانزعاج في منتصف الصدر أو في الجانب الأيسر منه يستمر لأكثر من بضع دقائق أو يختفي ويعود مرة أخرى. وقد يشعر المريض بالضغط غير المريح أو الانضغاط أو الامتلاء أو الألم.

الشعور بالضعف أو الدوخة أو الإغماء وقد تصاب بعرق بارد.

الألم أو الإزعاج في الفك أو الرقبة أو الظهر.

الألم أو الإزعاج في أحد الذراعين أو الكتفين أو كليهما.

ضيق في التنفس: في حالة الأزمة القلبية يكون مصحوبًا بعدم الراحة في الصدر وأحيانًا يحدث ضيق في التنفس قبل الشعور بعدم الراحة في الصدر.

كما يمكن أن تشمل الأعراض الأخرى للنوبة القلبية، الأعراض المشابهة لبعض الأمراض الأخرى، مثل التعب غير المبرر والقيء أو الغثيان. يجب العلم أن النساء أكثر عرضة للإصابة بهذه الأعراض.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تؤدي الأزمة القلبية إلى الموت المفاجئ إذا لم يتم التدخل بشكل سريع وفعال. لذا، يجب الاتصال بفريق الإسعاف الطبي الفوري في حالة الاشتباه في حدوث أزمة قلبية.

المصدر: مواقع