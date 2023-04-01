بالفيديو | تجدد التظاهرات في الكيان الصهيوني للأسبوع الـ 13 ضد حكومة نتنياهو

تجددت، مساء السبت، التظاهرات ضد حكومة بنيامين نتنياهو وتعديلاتها القضائية، للأسبوع الثالث عشر على التوالي، التي يقول المعارضون إنها لإضعاف جهاز القضاء وتقويض “المحكمة العليا”. وخرج عشرات الآلاف من الصهاينة في تظاهرات احتجاجية في تل أبيب وحيفا ونتانيا وهرتسيليا وعدة مناطق، رغم إعلان نتنياهو عن تعليق طرح التشريعات للتصويت في الكنيست.

ويرى المحتجون أن هذا الإعلان هو محاولة لاحتواء الاحتجاجات التي وصلت ذروتها الأسبوع الماضي بإعلان الإضراب في العديد من القطاعات، مؤكدين أن تعليق طرح التشريعات لا يعني إلغائها.

وشارك أكثر من 100 ألف شخص في التظاهرة المركزية في شارع “كابلان” وسط تل أبيب، وحاول المتظاهرون إغلاق شارع “أيالون” الحيوي، إلا أن الشرطة الإسرائيلية عملت على تفريقهم وأعادت فتح الشارع أمام حركة السير.

كما تظاهر على مفترق “كركور” قرب الخضيرة، وأغلقوا المتفرق أمام حركة السير من كلا الاتجاهين. وفي حيفا، تظاهر أكثر من 20 ألف شخص في مفترق “حوريف” بعد مسيرة احتجاجية انطلقت من مركز الكرمل.

المصدر: مواقع