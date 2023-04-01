الطفل علي زين في وضع صعب ويحتاج التبرع – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
April 1 2023 - 23:32

الطفل علي زين في وضع صعب ويحتاج التبرع

منذ 3 ساعة 1 April، 2023
لبنان

ما يفوق الثمانين الف دولار هي كلفة زراعة كبد للطفل علي زين ابن برجا.. علي الذي بات وضعه صعبا بحسب الاطباء ويحتاج لعملية جراحية عاجلة.

التعليقات

ذات صلة

أخبار موقع المنار

بعد حظر ترامب.. 4 ملايين دولار من غوغل للاجئين

أنشأت شركة “غوغل” صندوق أزمة بقيمة مليوني دولار وجمعت مليونين آخرين بتبرعات من موظفيها، لمنحها لمؤسسات ترعى المهاجرين اللاجئين، في أعقاب قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بمنع دخول مواطني 7 جنسيات بشكل مؤقت. ومنحت الشركة العملاقة الأموال لأربع مؤسسات، هي الاتحاد الأميركي للحريات المدنية، ومركز الموارد القانونية للمهاجرين، ولجنة الإنقاذ ...