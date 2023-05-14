تقرير مصور| الفتى كامل الحاج يحتاج الى صمام قلب بصورة عاجلة – موقع قناة المنار – لبنان
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May 14 2023 - 23:32

تقرير مصور| الفتى كامل الحاج يحتاج الى صمام قلب بصورة عاجلة

منذ 2 ساعة 14 May، 2023
لبنان

منذ ولادته والفتى كامل الحاج يعاني من امراضٍ عدة وهو بات يحتاج الى صمامِ قلبٍ بصورةٍ عاجلة.

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