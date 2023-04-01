حزب “الاتحاد” نوه بقرار محافظ بيروت بإلزام اصحاب المولدات انارة الشوارع المحيطة

نوهت قيادة بيروت في حزب “الاتحاد”، في بيان، ب”قرار محافظ بيروت المتعلق بإلزام اصحاب المولدات انارة الشوارع المحيطة بمكان تركيز المولدات، والتقيد بتركيب عدادات وتسعيرة وزارة الاقتصاد لمنع الاحتكار والفوضى التي تسود هذا القطاع”، آملة “المضي قدما في معالجة بقية الشؤون البلدية والخدماتية التي تهم اهلنا في بيروت”.

ودعت المسؤولين الى “ضبط الامن وحماية المواطنين ومعالجة التفلت والاهتمام بالواجهة البحرية التي تشكل المتنفس الوحيد لسكان بيروت في ظل الوضع الاقتصادي الصعب الذي تمر به البلاد، خدمة لعاصمة الوطن التي ستبقى موحدة لانها المعيار الاساس للبنان الواحد”.