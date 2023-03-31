الموسوي: مطالب موظفي اوجيرو محقة وأخطر الأمور هو موضوع قطاع الاتصالات

قال رئيس لجنة الإعلام والاتصالات في مجلس النواب اللبناني النائب إبراهيم الموسوي إن إضراب موظفي أوجيرو موضوع يطال مجالا وقطاعا محوري هام جدًا على كل المستويات وفي كافة القطاعات.

وفي تصريحات ل”سبوتنيك” قال “بعض الشركات رفعت التعرفة، وفي أوجيرو لم يحصل هذا الأمر، هناك مشكلة حقيقية ومطالب الموظفين محقة لأنهم يقومون بالمقارنة مع زملائهم في “تاتش” و “ألفا” ويجدون أنهم لا يأخذون الحد الأدنى الذي يؤمن لهم أدنى درجة من الحياة الكريمة، وهذا ينسحب على كل القطاعات، وبنفس الوقت هناك مشكلة حقيقية لها علاقة بوزارة المالية ولها علاقة بعدم الاستجابة لمطالب وزارة الاتصالات ووزير الاتصالات الذي كان يسعى لعمل شيء ولكن بسبب الشح المالي الهائل التعاطي يكون بالتقنين بدرجة عالية”.

وشدد الموسوي على أن “أخطر الأمور هو موضوع قطاع الاتصالات ومن أجل ذلك نناشد دائمًا كل المعنيين والمسؤولين أن يعطوه الأولوية المطلقة على ما عداه لأنه لا التعليم ولا المدارس ولا أي قطاع يعمل من دون اتصالات، والمشكلة الأكبر أنه إذا انهار قطاع الاتصالات فإن إعادة ترميمه ستكون مكلفة جدًا”.