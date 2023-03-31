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March 31 2023 - 23:40

دعوة فرنسية لفرنجية..

منذ 3 ساعة 31 March، 2023
تقارير مصورة - لبنان

دعوة فرنسية لرئيس تيار المردة سليمان فرنجية لزيارة باريس.

المصدر: قناة المنار

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