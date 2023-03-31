دعوة فرنسية لفرنجية.. – موقع قناة المنار – لبنان
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March 31 2023 - 23:40
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وزارة الدفاع التايوانية: 9 طائرات صينية مقاتلة اخترقت خط منتصف مضيق تايوان
رئيسة تايوان: عدم استقرار مضيق تايوان سيؤدي إلى مخاطر اقتصادية وأمنية خطيرة على العالم
الرئيس البيلاروسي: هناك حرب عالمية ثالثة وحرائق نووية تلوح في الأفق والمفاوضات ضرورية دون شروط مسبقة
الرئيس البيلاروسي: أقترح إعلان وقف إطلاق نار في أوكرانيا وهدنة دون تغيير مواقع القوات والبدء بالتفاوض
مائدة الإمام زين العابدين لإطعام الفقراء والمساكين تستقبل تبرعاتكم طيلة شهر رمضان المبارك على الرقمين: 01/277519_03/745241
دعوة فرنسية لفرنجية..
منذ 3 ساعة
31 March، 2023
تقارير مصورة
-
لبنان
دعوة فرنسية لرئيس تيار المردة سليمان فرنجية لزيارة باريس.
المصدر:
قناة المنار
سليمان فرنجية
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