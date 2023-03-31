حزب الله نظم أمسيات قرآنية في صيدا والغازية

واصل حزب الله تنظيم الأمسيات القرآنية الرمضانية في المساجد صيدا، وأولها كانت في مجمع السيدة الزهراء (ع) في صيدا بمشاركة قراء دوليين من لبنان والجمهورية الإسلامية في إيران وحضور حشد من المؤمنين وتخللها تواشيح رمضانية للمنشد أسامة علوش.

كما أقام أمسية مماثلة في مجمع الإمام المهدي (عج) في بلدة الغازية بمشاركة قراء دوليين من جمهوريتي الإسلامية الإيرانية ومصر العربية ولبنان، تخللها فقرة حوارية مع أحد حفظة كتاب الله وتواشيح رمضانية للمنشد علوش، في حضور حشد من المؤمنين تقدمهم مسؤول القسم الثقافي لحزب الله في منطقة جبل عامل الثانية الشيخ محمد جمعة ومسؤول جمعية القرآن الكريم الشيخ علي خشاب. واختتمت الأمسية بتوزيع الهدايا على الحضور.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام