رويترز عن الخزانة الأمريكية: فرض عقوبات على مواطن سلوفاكي لدوره في تسهيل صفقات سلاح بين موسكو وبيونغ يانغ – موقع قناة المنار – لبنان
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March 30 2023 - 19:12
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وزير الاتصالات: تشاورت مع ميقاتي وهو طلب منّي تدخل الجيش وأن نستلم قطاع "أوجيرو" كاملًا
وزير المالية يوسف الخليل: انعقاد جلسة لمجلس الوزراء مخصصة للبت بمسودات مشاريع المراسيم التي رفعتها وزارة المالية
الخليل:المراسيم تتعلق بتعويضات الإنتاجية وبدلات النقل لموظفي الإدارات والمؤسسات العامة والأسلاك العسكرية عن أيام العمل
وزير الأشغال العامة علي حمية: نتيجة الجدل القانوني أعلن عدم السير بعقد تلزيم إنشاء مبنى في المطار واعتباره غير موجود
كتلة الوفاء للمقاومة: نقدر التزام وزير الأشغال العامة والنقل موقف حزب الله والكتلة بعدم السير بصيغة اتفاق توسيع المطار
الوفاء للمقاومة: التراجع الكبير في خدمات الاتصالات أمر خطر ونحث وزير الاتصالات على إيجاد حل يجنب البلد مزيدا من الويلات
الوفاء للمقاومة: نشكك صراحة إزاء الجهوزيّة لإنجاز الانتخابات البلدية والاختياريّة وفق القواعد والضوابط الضامنة لنجاحها
الوفاء للمقاومة: نشجب توسل البعض خطاب التحريض والتعبئة الطائفية المقيتة للاعتراض على إجراءات بعض المسؤولين
الوفاء للمقاومة: الحوار الوطني هو السبيل لتصويب المواقف أما الصخب ونفث الكراهية والأحقاد فيسببان التوتر ومفاقمة الأزمات
وزير العمل: لجنة المؤشر توافق على رفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص إلى 9 ملايين ليرة وبدل النقل إلى 250 ألفًا
وزارة الطاقة والمياه: سعر الكيلوواط للمولدات الخاصة لشـهر آذار هو 36.371 ل.ل. في المدن و 40.008 ل.ل. في المناطق الجبلية
رئيس تيار المردة سليمان فرنجية يبحث الأوضاع العامة مع السفير الروسي في لبنان ألكسندر روداكوف
رابطة معلمي الأساسي: الدعوة الى جمعيات عمومية في المدارس يوم الإثنين المقبل وعدم سحب الرواتب
السفير اللبنانيّ في روسيا شوقي بو نصار للمنار: الهبة الروسية من القمح والفيول لا تزال قائمة وإنّ لبنان في انتظارها
بو نصار: نائب وزير الخارجية الروسية أبلغني العمل على حلّ الامور اللوجستية لنقل كميات القمح والفيول الى لبنان
الخارجية السورية: العدوان الإسرائيلي الإرهابي هو محاولة للهروب من التفتت الداخلي واستمرار للنهج الفاشي للكيان الإسرائيلي
مساعدة وزير الخارجية الأميركي باربرا ليف: ليس لدى لبنان مخرج سوى التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي
الخارجية السورية: لا سلام ولا استقرار في المنطقة إذا لم يتم وضع حد للاحتلال الإسرائيلي ولاعتداءاته ومحاسبته على جرائمه
القيادي في حركة الجهاد خالد البطش: نحذر من محاولات شطب المدن التاريخية الفلسطينية في الداخل المحتل ومحاولة تهويدها
آليات الاحتلال "الإسرائيلي" هدمت منزلاً في قرية النويعمة شمال مدينة أريحا
الدفاع الروسية: مقتل أكثر من 340 عسكريا أوكرانياً ومرتزقاً وتدمير 23 آلية حربية للقوات الأوكرانية على محور دونيتسك
الولايات المتحدة: مقتل 9 عسكريين جراء اصطدام وسقوط مروحيتين من طراز بلاك هوك في مقاطعة تريغو بولاية كنتاكي
وزارة التجارة الأمريكية: تباطؤ نمو الاقتصاد الأمريكي إلى 2.6 بالمئة على أساس سنوي خلال الربع الرابع من 2022
نائب وزير التّجارة الصيني غوه تينغتينغ: تم ابرام اتّفاقية مع البرازيل بشأن التّجارة الثنائية باليوان الصّيني
رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين: يجب ضمان الاستقرار الدبلوماسي وخطوط اتصال مفتوحة مع الصين
صحيفة إيطالية: إصابة بابا الكاثوليك في الفاتيكان بنوبة قلبية وحالته مستقرة
مائدة الإمام زين العابدين لإطعام الفقراء والمساكين تستقبل تبرعاتكم طيلة شهر رمضان المبارك على الرقمين: 01/277519_03/745241
رويترز عن الخزانة الأمريكية: فرض عقوبات على مواطن سلوفاكي لدوره في تسهيل صفقات سلاح بين موسكو وبيونغ يانغ
منذ 26 mins
30 March، 2023
الخزانة الاميركية
الولايات المتحدة
بينغ يانغ
روسيا
عقوبات على سلوفاكي
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