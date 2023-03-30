رويترز عن الخزانة الأمريكية: فرض عقوبات على مواطن سلوفاكي لدوره في تسهيل صفقات سلاح بين موسكو وبيونغ يانغ – موقع قناة المنار – لبنان
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March 30 2023 - 19:12

رويترز عن الخزانة الأمريكية: فرض عقوبات على مواطن سلوفاكي لدوره في تسهيل صفقات سلاح بين موسكو وبيونغ يانغ

منذ 26 mins 30 March، 2023
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