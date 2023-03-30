محكمة روسية تقرر حبس مراسل صحيفة وول ستريت جورنال حتى 29 ايار / مايو على ذمة التحقيق بتهمة التجسس – موقع قناة المنار – لبنان
Es
Fr
En
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن
إتصل بنا
الأرشيف
March 30 2023 - 17:00
القائمة
لبنان
عربي وإقليمي
أخبار دولية
صحافة
تقارير مصورة
صفحات منوعة
أهم الأخبار
خاص
الخدمات
الرئيسة
الأخبار
البرامج
الرياضة
خطابات
إقتصاد
منوعات
خاص
مواقيت الصلاة
{{mday}}
30 {{mmonth}}
{{hday}}
{{hmonth}}
{{hyear}}
بتوقيت بيروت
حصراً
الإمساك
{{emsak}}
الفجر
{{fajer}}
الشروق
{{shorook}}
الظهر
{{dohor}}
المغرب
{{moghreb}}
إمساكيات باقي المناطق
صحافة البيانات
خريطة مجازر اليمن
محطات الشهيد قاسم سليماني
مسار المجد
سجل أبطال كأس العالم
ترددات البث
البث المباشر
وزير الاتصالات: تشاورت مع ميقاتي وهو طلب منّي تدخل الجيش وأن نستلم قطاع "أوجيرو" كاملًا
العاملون في هيئة "اوجيرو" يستنكرون طلب وزير الاتصالات تدخل الجيش لكسر اضرابهم
وزير المالية يوسف الخليل: انعقاد جلسة لمجلس الوزراء مخصصة للبت بمسودات مشاريع المراسيم التي رفعتها وزارة المالية
الخليل:المراسيم تتعلق بتعويضات الإنتاجية وبدلات النقل لموظفي الإدارات والمؤسسات العامة والأسلاك العسكرية عن أيام العمل
وزير الأشغال العامة علي حمية: نتيجة الجدل القانوني أعلن عدم السير بعقد تلزيم إنشاء مبنى في المطار واعتباره غير موجود
الوزير بيرم: اتفقنا بلجنة المؤشر على رفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص إلى 9 ملايين ليرة وبدل النقل إلى 250 ألفًا
اعتصام في ساحة رياض الصلح للمتقاعدين في القطاع العام
رابطة معلمي الأساسي: الدعوة الى جمعيات عمومية في المدارس يوم الإثنين المقبل وعدم سحب الرواتب
السفير اللبنانيّ في روسيا شوقي بو نصار للمنار: الهبة الروسية من القمح والفيول لا تزال قائمة وإنّ لبنان في انتظارها
بو نصار: نائب وزير الخارجية الروسية أبلغني العمل على حلّ الامور اللوجستية لنقل كميات القمح والفيول الى لبنان
الخارجية السورية: العدوان الإسرائيلي الإرهابي هو محاولة للهروب من التفتت الداخلي واستمرار للنهج الفاشي للكيان الإسرائيلي
الخارجية السورية: لا سلام ولا استقرار في المنطقة إذا لم يتم وضع حد للاحتلال الإسرائيلي ولاعتداءاته ومحاسبته على جرائمه
حركة حماس في ذكرى يوم الارض: المقاومة سبيلنا لاسترداد الأرض وحماية المقدّسات
القيادي في حركة الجهاد خالد البطش: نحذر من محاولات شطب المدن التاريخية الفلسطينية في الداخل المحتل ومحاولة تهويدها
سرايا القدس - مجموعات قباطية: مجاهدونا خاضوا اشتباكات مسلحة أثناء تصديهم لقوات الاحتلال التي اقتحمت البلدة
اصابة شابين برصاص الاحتلال خلال اقتحام بلدات قباطية والزبابدة وجبع في قضاء مدينة جنين
آليات الاحتلال "الإسرائيلي" هدمت منزلاً في قرية النويعمة شمال مدينة أريحا
الدفاع الروسية: مقتل أكثر من 340 عسكريا أوكرانيا ومرتزقة وتدمير 23 آلية حربية للقوات الأوكرانية على محور دونيتسك
الجيش الأمريكي: تحطم مروحيتين أثناء مهمة تدريب روتينية في ولاية كنتاكي وحالة الطاقم غير معروفة بعد
رئيسة تايوان تصل إلى نيويورك رغم تحذيرات الصين
نائب وزير التّجارة الصيني غوه تينغتينغ: تم ابرام اتّفاقية مع البرازيل بشأن التّجارة الثنائية باليوان الصّيني
رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين: يجب ضمان الاستقرار الدبلوماسي وخطوط اتصال مفتوحة مع الصين
الأرصاد الجوية في لبنان: الطقس غدا يستقر تدريجيا والحرارة ما زالت دون معدلاتها الموسمية
مائدة الإمام زين العابدين لإطعام الفقراء والمساكين تستقبل تبرعاتكم طيلة شهر رمضان المبارك على الرقمين: 01/277519_03/745241
محكمة روسية تقرر حبس مراسل صحيفة وول ستريت جورنال حتى 29 ايار / مايو على ذمة التحقيق بتهمة التجسس
منذ 1 ساعة
30 March، 2023
حبس مراسل وول ستريت جورنال
روسيا
صحيفة وول ستريت جورنال
التعليقات
ذات صلة
لافروف: خطواتنا التالية منع الإفلات من المسؤولية في التحقيقات بشأن تفجير “التيار الشمالي”
السفير اللبناني في موسكو: روسيا سترسل كميات من القمح والوقود الى لبنان
طهران وموسكو تقتربان من توقيع اتفاق تعاون استراتيجي طويل الأمد
X
عاجل
أذربيجان
أرمينيا
أريتريا
أستونيا
أوزبكستان
اثيوبيا
ارمينيا
اسبانيا
استراليا
اسكتلندا
افريقيا الوسطى
افغانستان
الأمم المتحدة
الارجنتين
الاكوادور
البانيا
البرازيل
البرتغال
البيرو
الدنمارك
الرأس الأخضر
السلفادور
السنغال
السويد
الشيشان
الصومال
الصين
الفاتيكان
الفيليبين
أهم أخبار لبنان
الاتحاد الاوروبي
الامم المتحدة
الجامعة العربية
الاردن
البحرين
الجزائر
السعودية
السودان
العراق
بلغاريا
الكاميرون
المانيا
المجر
المكسيك
النرويج
النمسا
النيبال
النيجر
الهند
الولايات المتحدة
اليابان
اليونان
اندونيسيا
اوغندا
اوكرانيا
ايرلندا
ايسلندا
ايطاليا
باكستان
بريطانيا
بلجيكا
بلغاريا
بنغلادش
بنما
بولندا
بوليفيا
تايلاند
تايوان
تشاد
تشيكيا
تشيلي
الكويت
المغرب
اليمن
ايران
تركيا
تونس
جزر القمر
جمهورية قره باغ
صحافة
صفحات منوعة
سورية
عمان
فلسطين
قطر
فيديو
ترددات قناة المنار
أذربيجان
هولندا
{{#breaking_news}}
{{.}}
{{/breaking_news}}