بمناسبة شهر رمضان.. حزب الله وزع آلاف الحصص الغذائية في الهرمل

وزع حزب الله في الهرمل آلاف الحصص الغذائية على الفقراء والمتعففين في مدينة الهرمل وقرى القضاء، وذلك بناء على توجيهات الأمين العام للحزب السيد حسن نصر الله لمساعدة الفقراء والصائمين في شهر رمضان المبارك، وتحت عنوان هدية الإمام الحسن المجتبى(ع).

واكد مسؤول الحزب في الهرمل علي علوه أنه “تم توزيع 3000 حصة غذائية في الهرمل”، واضاف أن “القطاع استنفر كل طاقاته لخدمة أهله وشعبه في هذا الشهر المبارك، وأن العاملين في المنطقة والقطاع لن يدخروا جهدا في الوقوف إلى جانب المستضعفين وهم يقبلون يدي السيد حسن نصر الله لوقوفه إلى جانب المستضعفين ولعطاءاته في هذا الإطار”، ودعا “الخيرين وأصحاب الأيادي البيضاء للوقوف الدائم إلى جانب الفقراء والمتعففين”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام