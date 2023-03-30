اكتشاف أكبر ثقب أسود في الفضاء كتلته نحو 33 مليار ضعف الشمس…

اكتشف علماء بريطانيون ثقبا أسود هائلا تبلغ كتلته نحو 33 مليار ضعف كتلة الشمس.

بحسب التقرير الذي نشرته “سكاي نيوز” فقد اكتشف علماء من جامعة “دور هام” البريطانية الثقب الذي وصف بأنه من أكبر الثقوب السوداء التي تم اكتشافها في الفضاء، ليصف جيمس ناينينتغل من قسم الفيزياء في الجامعة هذا الاكتشاف بالمثير.

ونشرت نتائج الدراسة في مجلة الإخطارات الشهرية للجمعية الفلكية الملكية، ووفقًا للمؤلفين، فإن اكتشافهم هذا يفتح المجال أمام علماء الفلك لاكتشاف المزيد من الثقوب السوداء فائقة الكتلة.

الثقوب السوداء الهائلة هي أجسام أثقل من الشمس بملايين أو بلايين المرات، وتقع في وسط العديد من المجرات، بما في ذلك درب التبانة. تظهر الملاحظات الفيزيائية الفلكية أن الثقوب السوداء الهائلة كانت موجودة في كوننا منذ البداية تقريبًا، يقدر عمر أقدمها بنحو 13.7 مليار سنة ، بينما يبلغ عمر الكون 13.799 مليار سنة. ولا يزال العلماء غير قادرين على تفسير ذلك بشكل لا لبس فيه.

المصدر: سكاي نيوز