الدفاع الصينية: جاهزون للتعاون مع الجيش الروسي والتنسيق الاستراتيجي لتنفيذ مبادرات أمنية عالمية – موقع قناة المنار – لبنان
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March 30 2023 - 12:08

الدفاع الصينية: جاهزون للتعاون مع الجيش الروسي والتنسيق الاستراتيجي لتنفيذ مبادرات أمنية عالمية

منذ 2 ساعة 30 March، 2023
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