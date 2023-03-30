الدفاع الصينية: جاهزون للتعاون مع الجيش الروسي والتنسيق الاستراتيجي لتنفيذ مبادرات أمنية عالمية – موقع قناة المنار – لبنان
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March 30 2023 - 12:08
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الدفاع الصينية: جاهزون للتعاون مع الجيش الروسي والتنسيق الاستراتيجي لتنفيذ مبادرات أمنية عالمية
منذ 2 ساعة
30 March، 2023
الجيش الروسي
الدفاع الصينية
العلاقات الصينية الروسية
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