عناوين وأسرار الصحف اللبنانية اليوم الخميس 30-3-2023

أبرز عناوين وأسرار الصحف اللبنانية الصادرة في بيروت صباح اليوم الخميس 30-3-2023.

عناوين الصحف:

الأخبار

– حلم الخصخصة مجددًا! رصاصة الرحمة على “أوجيرو”

– ماذا بعد رحيل “الحاكم”؟

– حراك أميركي في الملف الرئاسي: أزعور وبارود وابتعاد عن قائد الجيش

– الاجتماع الرباعيّ يلتئم أخيرًا | أنقرة – دمشق: مفاوضات التفاصيل الدقيقة

– واشنطن – تل أبيب: وقائع ردح معلن… و”بيبي” خارج جنة بايدن

البناء

– رئيس أركان الجيوش الأميركية: لا نستطيع التعامل مع حرب تجتمع فيها روسيا والصين وإيران

– زيلينسكي سقوط باخموت يعني أنّ الجيش سيفقد الروح القتالية وستفرض علينا التسوية

– تأزم العلاقة بين بايدن ونتنياهو… وواشنطن تضع نتنياهو بين خياري التضحية بحلفائه أو الرحيل

اللواء

– القطاع العام في الشارع اليوم.. ومصير البلديات رهن التمويل وقرار الوزير

– رسم خريطة طريق للبنان واحد وغير طائفي

– زيادات الرواتب وحدها لا تكفي

الجمهورية

– باريس والرياض: لتوافق اللبنانيين

– الدعم السعودي مشروط بالإصلاحات

– التسوية حصلت… والغضب والرفض لن يبدلها

– فترة الإنهاك قد تطول

أسرار الصحف:

البناء

-أكد دبلوماسي أوروبي وجود قرار أميركي بضبط الحكومة الإسرائيلية تحت سقف عدم الدفع بالمنطقة نحو انفجار لا تستطيع واشنطن تحمل تبعاته، ولو اقتضى منع التصعيد فكّ وتركيب حكومة نتنياهو باستبدال جماعات التطرّف بقوى الوسط، وإلا الدفع بانتخابات مبكرة ودائماً تحت ضغط الشارع والجيش.

-عُلم أن قرار وزير معنيّ بمشروع إنشاءات أثار لغطاً سوف يبنى على مطالعة ديوان المحاسبة فإذا لم ير الديوان عيوباً في المشروع لا مشكلة في مواجهة المعترضين، وإذا قال الديوان بعيوب تشوبه فلا مشكلة بالتراجع عنه، لأن المرجعية السياسية للوزير واضحة بربط عمل وزرائها بالغطاء القانوني.

الجمهورية

-قال مسؤول حزبي إنه لم يقطع الأمل نهائيا من إمكان تبدّل موقف رئيس تيار سياسي من مسألة حساسة في آخر لحظة.

-رفضت مجموعة من الشركات الكبرى أي تعديل على أنظمتها الالكترونية بفعل التدابير الحكومية الأخيرة وانتقلت الى العمل في الخارج الى نهاية نيسان.

-لم يصوت عدد من الأطراف المعنيين بأزمة نشبت أخيرا وفضلوا الإجماع أيا كان الثمن وهو ما حصل.

اللواء

-حسب معلومات متوافرة لدى شخصية دبلوماسية، فإن وضع لبنان على جدول مباحثات رئيس دولة اوروبية في عاصمة عربية وازنة، سيكون تفصيلاً بسيطاً اذا حصلت الزيارة، بالنظر الى الملفات الكبرى بين الجانبين.

-باتت المؤسسات الصحية الضامنة للمدنيين، على اختلاف مسمياتها، فارغة من اي مضمون عملي في ضوء عقم التقديمات وكلفة المسافات والمحروقات.

-من الصعوبة بمكان، وفقاً لمصادر مالية ذات صدقية، إيجاد حلحلة قريبة لموضوع “صيرفة” على تسعيرة الشهر الماضي بالنسبة لموظفي ومتقاعدي القطاع العام.

المصدر: الصحف اللبنانية