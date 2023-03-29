رامي أبو حمدان: نتمنى أن ينعكس حس المسؤولية على رجال السياسة وصناع القرار

أطلق عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب رامي ابو حمدان، “مشروع العباس”، ضمن حملة “مائدة الإمام زين العابدين” من أمام براد الترشيشي في البقاع، وتضمنت الدفعة الأولى تقديم 100 طن من البطاطا، لتوزيعها على كافة القطاعات.

وأكد ابو حمدان ان “الحملة تاتي استكمالا للنداء الذي اطلقه الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله لخدمة أهلنا في هذا الشهر الفضيل، وللوقوف الى جانبهم في الوقت العسير، وهذه المبادرات تخطت مائدة الإمام زين العابدين والتنظيم، لنرى فعاليات وممولين وخيريين يتسابقون لتقديم الخدمة في جو يعكس إنسانية ووطيبة هذه البيئة الطاهرة”.

وتابع: “نرى في الميدان قوافل جديدة مثل مشروع العباس الذي لم يطلق الا منذ فترة قصيرة، وهو دليل جدية وفعالية، ونتمنى ان ينعكس هذا الحس بالمسؤولية على رجال السياسة وصناع القرار، لعلهم يلتفتون الى حال الناس، وليعلموا ان الحالة سيئة للغاية”.

وقال :”اهلنا طيبون جدا ومستعدون ليكونوا على قدر المسؤولية، يريدون العيش الكريم والعيش المشترك الموحد مع كل فئات هذا الوطن”.

من جهته، قال مدير “مشروع العباس” السيد حسن الموسوي: “مشروعنا يحمل اسم من رفع شعار سنخدمكم بأشفار عيوننا، ولذا نحن اليوم إستكمالاً لمشاريعنا السابقة، نطلق حملة من ضمن الحملات السابقة التي تطال كل المناطق في البقاع”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام