أبو حمدان: سلاح المقاومة لن يسقط من أيدينا

أشار عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب رامي أبو حمدان إلى “قرار بعدم تسليح الجيش اللبناني الشريف والوطني، كي لا يحقق التوازن العسكري مع العدو الإسرائيلي الذي يهدّد دائمًا لبنان”، وسأل “هل هذه هي السيادة؟”، وتابع “ليأتي البعض ويقول لنا سلموا السلاح”، مؤكدا ان “هذا السلاح سيبقى ما بقي العدوّ الإسرائيلي موجودا ولن يسقط من أيدينا أبدا”.

وقال أبو حمدان في حديث له خلال الحفل التأبيني الذي أقامه حزب الله في بلدة شمسطار البقاعية تكريما للشهيدين “على طريق القدس” جعفر علي سماحة وعلي زهير الحاج حسن “نحن كُسرت قلوبنا وفُجعنا ولكن لم ينكسر ظهرنا وما زلنا ثابتين في الميدان نعمل وفق ثوابت واضحة في المقاومة الصادقة الشريفة التي ثبتت في الأيام الماضية وفي كلّ الظروف ونحن نعمل بصمت”.

وأضاف أبو حمدان “بالحديث عن السيادة هنالك من لا ينفك يقول الاحتلال الإيراني، وهذا من العجب العجاب، هم يتكلمون عن السيادة، والاحتلال الإسرائيلي يحتل قرى في الجنوب اللبناني، وهم غير قادرين على أن يتخّذوا أي قرار على المستوى السياسي إلا بمراجعه السفارة الأميركية الظالمة والشيطان الأكبر”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام