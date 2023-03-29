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March 29 2023 - 19:40

حزب الله يُشيّع الشهيد المجاهد زيد شبيب

منذ 2 ساعة 29 March، 2023
الشهيد المجاهد زيد شبيب
لبنان
علي شبيب

شيّع حزب الله وجمهور المقاومة وأهالي بلدة جبشيت والقرى المجاورة الشهيد المجاهد زيد جابر شبيب الذي قضى أثناء قيامه بواجبه الجهادي .

وانطلق موكب التشييع المهيب من ساحة عاشوراء في البلدة تقدمته الفرق الكشفية التابعة لكشافة الإمام المهدي، وشارك فيه رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب الحاج محمد رعد ، مسؤول منطقة جبل عامل الثانية في حزب الله علي ضعون ، إمام بلدة جبشيت الشيخ عبد الكريم عبيد ، علماء دين ، شخصيات فعاليات والأهالي .

وفي ساحة البلدة أمّ الصلاة على الجثمان الطاهر إمام بلدة جبشيت الشيخ عبد الكريم عبيد ، وبعدها جاب النعش شوارع البلدة على وقع الهتافات الحُسينية والمؤيدة للمقاومة .

وعند روضة شيخ شهداء المقاومة الإسلامية الشيخ راغب حرب عهدٌ تجدّد بالمضيّ على درب الشهداء ليُوارى بعدها الثرى إلى جانب من سبقه من المؤمنين والشهداء.

المصدر: موقع المنار

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