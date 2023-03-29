حزب الله يُشيّع الشهيد المجاهد زيد شبيب

شيّع حزب الله وجمهور المقاومة وأهالي بلدة جبشيت والقرى المجاورة الشهيد المجاهد زيد جابر شبيب الذي قضى أثناء قيامه بواجبه الجهادي .

وانطلق موكب التشييع المهيب من ساحة عاشوراء في البلدة تقدمته الفرق الكشفية التابعة لكشافة الإمام المهدي، وشارك فيه رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب الحاج محمد رعد ، مسؤول منطقة جبل عامل الثانية في حزب الله علي ضعون ، إمام بلدة جبشيت الشيخ عبد الكريم عبيد ، علماء دين ، شخصيات فعاليات والأهالي .

وفي ساحة البلدة أمّ الصلاة على الجثمان الطاهر إمام بلدة جبشيت الشيخ عبد الكريم عبيد ، وبعدها جاب النعش شوارع البلدة على وقع الهتافات الحُسينية والمؤيدة للمقاومة .

وعند روضة شيخ شهداء المقاومة الإسلامية الشيخ راغب حرب عهدٌ تجدّد بالمضيّ على درب الشهداء ليُوارى بعدها الثرى إلى جانب من سبقه من المؤمنين والشهداء.

المصدر: موقع المنار