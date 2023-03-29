الشيخ زيد ضاهر استقبل الشيخ الكبش وجرى البحث بالاوضاع العامة

استقبل مسؤول صيدا في حزب الله الشيخ زيد ضاهر الاربعاء رئيس تيار “الارتقاء” وعضو تجمع “العلماء المسلمين” الشيخ خضر الكبش، حيث قدم التهنئة والتبريك لقيادة الحزب لمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، وجرى خلال اللقاء عرض للمستجدات.

واستقبل ضاهر وفدا من جمعية “ناشط الإجتماعية الثقافية” العاملة في مخيم عين الحلوة برئاسة المديرة التنفيذية في الجمعية يمنى حليم، حيث هنأه بحلول شهر رمضان وعرض معه للأنشطة المتنوعة التي تقوم بها الجمعية والتي نوه بها ضاهر.

من جهة أخرى، زار وفد من حزب الله ضم عضو لجنة العلاقات في قطاع صيدا أحمد دكور ومسؤول العلاقات في السرايا اللبنانية في صيدا خالد الصياد جمعية “الفة” والتقى رئيسها الشيخ صهيب حبلي.

كما زار الوفد كلا من مديرتي جمعية “الأدب والثقافة” نيفين حشيشو وجمعية “التضامن الشعبي الاجتماعية” سناء دباغ، وجرى عرض للأوضاع الاجتماعية في مدينة صيدا وسبل التعاون من أجل الوقوف الى جانب أهل المدينة والجوار في هذه الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، وفق بيان للحزب.

ونوه الوفد بجهود الجمعيات ومبادراتها والتي ساهمت الى حد كبير في التخفيف من معاناة الناس”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام