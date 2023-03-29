إقفال الادارات والمؤسسات العامة والبلديات بمناسبة “الجمعة العظيمة وعيد الفصح”

أصدر رئيس حكومة تصريف الاعال في لبنان نجيب ميقاتي مذكرة ادارية، قضت باقفال جميع الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات، لمناسبة “الجمعة العظيمة وعيد الفصح” لدى الطوائف المسيحية الكاثوليكية والارثوذكسية، وذلك يومي الجمعة في 7 و14 وفي 10 وفي 17 نيسان/ابريل الحالي.

وجاء في نص المذكرة:

“استنادا للمرسوم رقم 15215 تاريخ 27/9/2005 وتعديلاته الذي يحدد الأعياد والمناسبات الرسمية,

تقفل جميع الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات يومي الجمعة في 7 نيسان 2023 و14 نيسان 2023 لمناسبة الجمعة العظيمة لدى الطوائف المسيحية الكاثوليكية والأرثوذكسية.

كما تقفل جميع الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات يومي الاثنين في 10 نيسان 2023 وفي 27 نيسان 20223 لمناسبة عيد الفصح المجيد لدى الطوائف المسيحية والأرثوذكسية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام