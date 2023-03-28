تقرير مصور | تجليد المصاحف الشريفة مهنة تنتعش في اليمن خلال شهر رمضان المبارك – موقع قناة المنار – لبنان
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March 28 2023 - 18:52

تقرير مصور | تجليد المصاحف الشريفة مهنة تنتعش في اليمن خلال شهر رمضان المبارك

منذ 2 ساعة 28 March، 2023
مهنة تجليد المصاحف الشريفة في اليمن تنتعش فيي شهر رمضان المبارك
اليمن - تقارير مصورة - عربي وإقليمي

مهنةُ تجليدِ المصاحفِ الشريفة تَنتعِشُ في اليمن خلال شهرِ رمضانَ المبارك.

 

المصدر: قناة المنار

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