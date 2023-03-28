قطار جديد يخرج عن مساره في الولايات المتحدة

خرج قطار شحن عن مساره في ولاية كاليفورنيا الأميركية أمس، دون أن يتسبب الحادث في وقوع إصابات أو تهديد للبيئة، حسبما أعلنت خدمة الإطفاء والإنقاذ المحلية، كما ذكرت وكالة “نوفوستي”.

وغردت خدمة الإطفاء في منطقة سان برناردينو عبر حسابها على “تويتر”، عن تعرض قاطرتين و53 عربة محملة بخام الحديد للحادث.

وقالت: “يتعامل متخصصون مع تسرب طفيف للوقود، ولا يوجد حاليا أي تهديد بيئي للسكان”، مضيفة أن الحادث لم يتسبب في حريق وأن أحدا لم يصب بأذى. يأتي ذلك بعد ساعات على خروج قطار يحمل مواد خطرة عن مساره في ولاية نورث داكوتا.

المصدر: نوفوستي