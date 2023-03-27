سلطات ولاية تينيسي الأمريكية: سقوط عدد من الضحايا في إطلاق نار بمدرسة في مدينة ناشفيل ومقتل المهاجم – موقع قناة المنار – لبنان
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March 27 2023 - 23:28

سلطات ولاية تينيسي الأمريكية: سقوط عدد من الضحايا في إطلاق نار بمدرسة في مدينة ناشفيل ومقتل المهاجم

منذ 4 ساعة 27 March، 2023
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