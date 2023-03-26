برلماني أوروبي يدين قرار بريطانيا إمداد أوكرانيا بقذائف اليورانيوم المنضب

أدان عضو البرلمان الأوروبي عن إيرلندا، مايك والاس، قرار بريطانيا إمداد أوكرانيا بقذائف اليورانيوم المنضب.

وكتب والاس عبر “تويتر”، “لماذا لم يدن أي من القادة الثلاثة للتحالف الإيرلندي، قرار بريطانيا إرسالها ذخيرة اليورانيوم المنضب إلى أوكرانيا؟، تدركون أن هذه المادة المشعة يمكن أن تسبب السرطانات والتشوهات الخلقية لدى الأطفال الروس والأوكرانيين على حد سواء، لعدة أجيال قادمة، أم أن هذا التصرف أحد مظاهر “القيم الأوروبية” في العمل؟”.

يشار إلى أن نائبة وزير الدفاع البريطاني، أنابيل غولدي، تعهدت الأسبوع الماضي، بنقل ذخيرة اليورانيوم المنضب إلى كييف.

وقالت غولدي في بيان نشر عبر موقع البرلمان البريطاني: “إلى جانب كتيبة دبابات “تشالنجر 2″ التي سنمد بها أوكرانيا، سنقوم بإرسال الأسلحة والذخائر، التي ستتضمن القذائف المضادة للمدرعات التي تحتوي على اليورانيوم المنضب”.

وتعليقا على ذلك قال رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين إن تزويد أوكرانيا بقذائف اليورانيوم المنضب، يمكن أن يؤدي إلى مأساة عالمية سوف تؤثر على الدول الأوروبية.

المصدر: روسيا اليوم