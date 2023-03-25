إعلام العدو: واشنطن أبلغت “إسرائيل” أنه لن تتم دعوة نتنياهو للبيت الأبيض في ظل الاحتجاجات – موقع قناة المنار – لبنان
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March 25 2023 - 14:50

إعلام العدو: واشنطن أبلغت “إسرائيل” أنه لن تتم دعوة نتنياهو للبيت الأبيض في ظل الاحتجاجات

منذ 1 ساعة 25 March، 2023
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