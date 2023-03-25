أرمينيا تعلن قرب فتح المعابر مع تركيا بعد 3 عقود من إغلاقها

أعلن وزير الخارجية الأرميني، آرارات ميرزويان، أن بلاده وتركيا تعتزمان فتح المعابر الحدودية البرية بشكل دائم بينهما، لأول مرة منذ 3 عقود.

وأوضح ميرزويان، الجمعة، أن الحدود البرية ستفتح مبدئياً فقط للدبلوماسيين، ومواطني الدول الأخرى حتى بداية الموسم السياحي، فيما لم يصدر عن أنقرة تعليق فوري على إعلان وزير خارجية أرمينيا بشأن إعادة فتح الحدود بين البلدين.

وكان وزير خارجية أرمينيا قد جدد خلال لقاء مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو بأنقرة، في شباط/فبراير الماضي، تأكيد رغبة بلاده في إحلال السلام مع تركيا.

كذلك أعرب في وقت سابق، عن استعداده للقاء نظيره التركي، بشرط أن يكون ذلك مثمراً في مجال تطبيع العلاقات الثنائية.

المصدر: روسيا اليوم