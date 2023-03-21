نقيب عمال شركات المحروقات: لإصدار جدول أسعار واحد في اليوم

رأى نقيب عمال ومستخدمي شركات المحروقات في لبنان وليد ديب ان “ما يحصل في اسواق المحروقات في لبنان هو مهزلة كبيرة ويجب على الوزير المعني والموجود خارج البلاد إصدار جدول اسعار واحد بدلا من عدة جداول في اليوم الواحد”.

وقال ديب الثلاثاء “يجب ان يعتمد في الجدول آخر سعر لصرف الدولار على ان يصار الى تسوية الفارق في صباح اليوم التالي، ان كان صعودا او هبوطا”، وتابع “علما ان سعرالدولار يفتتح عند الساعة العاشرة ويكون صدور الجدول بعد هذا التوقيت ما يثير فوضى وبلبلة وعدم استقرار في السوق بالاضافة الى صرف النظر عن التطبيق الموعود لانه وسيلة غير ناجحة لضبط السوق”، واضاف ان “المحروقات التي من شأنها انارة البلد باتت تحرقه”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام