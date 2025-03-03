“نقيب عمال شركات المحروقات”: عدم تطبيق القانون أدى إلى تلاعب بأسعار اللوحات العمومية

اعتبر “نقيب عمال ومستخدمي شركات المحروقات” في لبنان وليد ديب في بيان له الاثنين أن “عدم تطبيق القانون أدى إلى تلاعب في أسعار اللوحات العمومية”. واضاف “لا نعلم من المستفيد من ذلك”.

وقال ديب “نظرا لما آلت اليه الأمور في مصلحة تسجيل السيارات والآليات من عدم تطبيق القوانين وتمنع المصلحة عن تسجيل الصهاريج المعدة لنقل المحروقات لأكثر من عام، مع ما يترتب على ذلك من مشاكل لجهة دفع الرهن وبراءة الذمة بالضمان الاجتماعي وانتظار المواطنين”، وتابع “رغم مراجعاتنا المتكررة لإدارة المصلحة في هذا الشأن، كان الجواب بالوعود الفارغة”.

وطالب ديب “وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار بالشروع في تطبيق القانون النافذ في أسرع وقت ممكن لتسيير أمور المواطنين”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام