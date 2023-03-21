الطقس في لبنان غدا غائم جزئيا مع ارتفاع في درجات الحرارة

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، غائما جزئيا صباحا مع ارتفاع في درجات الحرارة على الساحل وفوق الجبال، وارتفاعها بشكل ملحوظ في المناطق الداخلية والجنوبية، يتحول بدءا من بعد الظهر الى غائم بسحب متوسطة ومرتفعة مع بقاء ظهور الضباب الكثيف على المرتفعات بخاصة في تلك الفترة.

وجاء في النشرة الاتي:

-الحال العامة: طقس مستقر نسبيا يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط اعتبارا من غد الثلاثاء ليعود فيتقلب اعتبارا من الخميس تحت تأثير كتل هوائية باردة نسبيا تجلب معها الامطار.

معدل درجات الحرارة لشهر آذار من 13 الى 21,7 درجة.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الثلاثاء: غائم جزئيا وارتفاع محدود في درجات الحرارة و هطول امطار صباحية خفيفة في المناطق الشمالية وثلوج خفيفة على ارتفاع 1800متر تنحسر تدريجيا بدءا من فترة بعد الظهر. تنشط الرياح احيانا و يستمر تكون الضباب على المرتفعات.

الأربعاء: غائم جزئيا صباحا مع ارتفاع في درجات الحرارة على الساحل وفوق الجبال، وارتفاعها بشكل ملحوظ في المناطق الداخلية و الجنوبية، يتحول بدءا من بعد الظهر الى غائم بسحب متوسطة ومرتفعة مع بقاء ظهور الضباب الكثيف على المرتفعات بخاصة في تلك الفترة.

الخميس: غائم بسحب متوسطة مع بداية انحفاض في درجات الحرارة ونشاط في سرعة الرياح و ازدياد في نسبة الرطوبة بحيث تصبح الاجواء مهيئة لهطول امطار اعتبارا من بعد الظهر .

-الحرارة على الساحل من 15 الى 22 درجة، فوق الجبال من 9 الى 18 درجة، في الداخل من 7 الى 18 درجة.

-الرياح السطحية: جنوبية الى جنوبية غربية ناشطة أحياناً، سرعتها بين 15 و40 كم/س.

-الانقشاع: جيد على الساحل، يسوء على المرتفعات بسبب الضباب والمتساقطات.

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 65 و 85%.

-حال البحر: مائج الى هائج، حرارة سطح الماء: 18 درجة.

-الضغط الجوي: 759 ملم زئبق.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام