توزيع 3000 حصة غذائية في بعلبك الهرمل

قدمت جمعية “وتعاونوا” 3000 حصة غذائية، إلى ممثل قيادة حزب الله في منطقة البقاع، مسؤول قسم الإعلام مالك ياغي، ليصار إلى توزيعها وفق لوائح إسمية لعائلات محتاجة بناء على كشف ميداني مسبق، بعد الاطلاع على أوضاعها في محافظة بعلبك الهرمل.

وتحدث رئيس الجمعية عفيف شومان، فقال: “نحن اليوم في بعلبك الهرمل بصحبة قافلة حب مليئة بالمواد الغذائية، تقدمة من مجتمع وبيئة المقاومة ومن اللبنانيين بشكل عام ل3000 عائلة شملها الكشف الميداني، بالتعاون مع العمل الاجتماعي في حزب الله، وهذه العائلات المعوزة، واجبنا الوقوف الى جانبها في هذه الظروف القاسية”.

وأشار إلى أن “هذه القافلة ليست الأولى، ولن تكون الأخيرة، وبعون الله في شهر رمضان المبارك سيكون هناك إلى جانب الحصص التموينية، مساعدات غذائية تحتوي على كل المواد الأساسية الضرورية التي تحتاجها العائلة خلال هذا الشهر الفضيل. ونحن سنبقى على الدوام في خدمة الفقراء وفي خدمة أهلنا في بعلبك الهرمل”.

وبدوره توجه ياغي بالشكر إلى “القيمين على الجمعية، على كل ما قدموه وما زالوا يقدمونه من مساعدات عينية وغذائية للعائلات المتعففة والمحتاجة في مختلف المناطق اللبنانية، دون أي تمييز بين منطقه وأخرى أو بين طائفة ومذهب، لا سيما في منطقه البقاع، في ظل الوضع الاقتصادي الصعب والحصار المفروض على وطننا الحبيب لبنان”.

وقال “نحن بدورنا كحزب الله نؤكد وقوفنا الدائم في خدمة أهلنا ومجتمعنا على الصعد كافة، من خلال مؤسساتنا الخدماتية والصحية والرعائية والاجتماعية والتربوية، التي تكرس كل طاقاتها وإمكانياتها لخدمة الناس، والتي تتجاوز قيمتها الشهرية 10 مليارات ليرة، إضافة إلى بطاقات السجاد التي يستفيد منها اكثر من 90 ألف عائلة في المنطقة”.

واشار اننا ” مستمرون في مشروع مائدة الإمام زين العابدين طيلة شهر رمضان المبارك، لتقديم الإفطارات الرمضانية والحصص الغذائية للعائلات المحتاجة، ونؤكد على تعزيز إرادة التكافل والتضامن بين أبناء المجتمع، لنتجاوز معاً الازمات والمحن”.