الطقس في لبنان غدا غائم دون تعديل بالحرارة وامطار غزيرة وثلوج على ال1500متر

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية ان يكون الطقس غدا الاثنين غائما صباحا دون تعديل بدرجات الحرارة، تتساقط أمطار متفرقة تشتد غزارتها احيانا خاصة في المناطق الجنوبية مترافقة مع برق ورعد ورياح ناشطة. تتساقط الثلوج صباحا بدء من ارتفاع ال1500 متر.

وجاء في النشرة الآتي:

– الحال العامة: مازال لبنان والحوض الشرقي للمتوسط تحت تأثير منخفض جوي يحمل معه أمطار وثلوج وعواصف رعدية ورياح ناشطة و يستمر تأثيره حتى مساء الاثنين حيث يتحول بعدها الى متقلب. معدل درجات الحرارة لشهر آذار من 13 الى 7,1 مئوية.

– الطقس المتوقع في لبنان:اليوم غائم اجمالا مع انخفاض بدرجات الحرارة حيث تصبح دون معدلاتها الموسمية وتتساقط أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانا مترافقة بعواصف رعدية ورياح ناشطة تشتد احيانا خاصة في المناطق الشمالية لتقارب سرعتها ال 60 كم/س. تتساقط الثلوج بدءا من ارتفاع ال 1600 متر ويتدنى مستوى تساقطها ليلا الى حدود ال 1400م مع تدني درجات الحرارة كما يتكون ضباب كثيف على المرتفعات حيث تنعدم الرؤية بشكل كلي. الإثنين:غائم صباحا دون تعديل بدرجات الحرارة، تتساقط أمطار متفرقة تشتد غزارتها احيانا خاصة في المناطق الجنوبية مترافقة مع برق ورعد ورياح ناشطة. تتساقط الثلوج صباحا بدء من ارتفاع ال1500 متر ثم يرتفع مستوى تساقطها خلال النهار مع ارتفاع درجات الحرارة فيصل الى1800 متر وما فوق ليلا. تنحسر الامطار تدريجيا ليل الاثنين /صباح الثلاثاء حيث يتحول الطقس الى غائم جزئيا، مع استمرار ظهورالضباب على المرتفعات فتسوء الرؤية. الثلاثاء: غائم جزئيا وارتفاع محدود بدرجات الحرارة وتساقط امطار صباحية خفيفة في المناطق الشمالية و ثلوج خفيفة على ارتفاع 1800 م وما فوق حيث تنحسر تدريجيا بدءا من فترة بعد الظهر. تنشط الرياح احيانا و يستمر تكون الضباب على المرتفعات. الأربعاء:غائم جزئيا صباحا دون تعديل بدرجات الحرارة على الساحل و على الجبال وارتفاعها يشكل ملحوظ في المناطق الداخلية. يتحول مساء الى غائم مع بقاء ظهور الضباب الكثيف على المرتفعات خاصة في تلك الفترة.

– درجات الحرارة المتوقعة:على الساحل من 10 الى 18 درجة، فوق الجبال من 7 الى 15 درجة، في الداخل من 6 الى 16 درجة.

– الرياح السطحية: جنوبية جنوبية غربية ناشطة أحيانا، سرعتها بين 15 و 50كم/س تشتد في المناطق الشمالية لتصل الى ما يقارب 70كلم/س.

– الانقشاع: متوسط على الساحل، يسوء على المرتفعات بسبب الضباب والمتساقطات.

– الرطوبة النسبية على الساحل:بين 65 و 90 %. حال البحر: هائج ( يصل ارتفاع الموج لحدود 2.5 متر)

– حرارة سطح الماء: 18°م.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام