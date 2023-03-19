بالفيديو | مساعدات عراقية جديدة للمتضررين من الزلزال في سوريا

تسلم الهلال الأحمر العربي السوري عند معبر البوكمال – القائم الحدودي 350 طناً من المساعدات الغذائية والإغاثية والطبية المقدمة من الحكومة العراقية إلى المتضررين من الزلزال عبر الهلال الأحمر العراقي.

وأعلنت جمعية الهلال الاحمر العراقي، الجمعة، إرسال وجبة جديدة لاغاثة المنكوبين في سوريا. وقالت الجمعية إنه “تم إرسال 350 طنا من المساعدات الغذائية والاغاثية ضمنها 16 طنا من المواد الاسعافية والطبية تم نقلها عن طريق 31 شاحنة انطلقت اليوم برا الى سوريا”.

واضافت أن “المساعدات تضمنت (بطانيات وخيم ايواء ومواد غذائية، ومواد طبية واسعافية ، ومستلزمات نظافة شخصية ومنزلية) وستسلم اليوم عبر منفذ القائم الى الهلال الاحمر العربي السوري”. ويذكر أن جمعية الهلال الاحمر العراقي ارسلت اكثر من ١٤٠ طنا من المساعدات الانسانية منذ حدوث كارثة الزلزال الى سوريا للتخفيف من معاناة المتضررين.

المصدر: مواقع