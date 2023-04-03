سانا: فيرشينين يبحث مع غريفيث الحاجات الإنسانية الملحة في سورية عقب الزلزال – موقع قناة المنار – لبنان
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April 3 2023 - 18:58

سانا: فيرشينين يبحث مع غريفيث الحاجات الإنسانية الملحة في سورية عقب الزلزال

منذ 46 mins 3 April، 2023
أخبار موقع المنار

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