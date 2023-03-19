السيد عمار الحكيم والشيخ محسن الآراكي: تأكيد على الحوار للوصول إلى رؤية مشتركة لإدارة التحديات – موقع قناة المنار – لبنان
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March 19 2023 - 00:58

السيد عمار الحكيم والشيخ محسن الآراكي: تأكيد على الحوار للوصول إلى رؤية مشتركة لإدارة التحديات

منذ 2 ساعة 18 March، 2023
السيد عمار الحكيم والشيخ محسن الآراكي
العراق - عربي وإقليمي

بحث رئيس المجلس الأعلى للمجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية سماحة آية الله الشيخ محسن الآراكي، مع  رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية في العراق السيد عمار الحكيم وجهات النظر حول تطورات المشهد السياسي والاجتماعي في العراق والمنطقة، وكذلك واقع الحوار بين المذاهب الإسلامية وإدارة التنوع واحترام الخصوصيات.

وأكد السيد الحكيم على أهمية إدامة الحوار بين المؤسسات الدينية للوصول إلى رؤية مشتركة لإدارة التحديات ومواجهتها، مع التشديد على تحديث الخطاب الديني بما يتناسب مع الإشكاليات التي تواجهها مجتمعاتنا الإسلامية.

كما أشاد السيد الحكيم بخطوة إعادة العلاقات الدبلوماسية بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، مجدداً التأكيد على أهمية التفاهم والحوار بين دول المنطقة بما يسهم في استقرارها ورفاهية شعوبها.

المصدر: المكتب الإعلامي للسيد عمار الحكيم

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