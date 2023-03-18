زاخاروفا تذكّر: هذه شروط روسيا

شددت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا على أنه من أجل تحقيق سلام مستدام، من الضروري تحقيق وقف توريد الأسلحة والمرتزقة لأوكرانيا، وإنهاء الأعمال العدائية، وعودة أوكرانيا إلى وضع محايد، والاعتراف الدولي بالحقائق (المناطق) الإقليمية الجديدة التي ظهرت وفق حقوق الشعوب في تقرير مصيرها.

وأضافت زاخاروفا في بيان، أنه “يجب نزع (إنهاء) النازية ونزع السلاح في أوكرانيا، وإزالة جميع التهديدات الصادرة من أراضيها، كما يجب تأمين وضعها كدولة خالية من الأسلحة النووية وضمان وضع احترام حقوق السكان الناطقين بالروسية والأقليات القومية”.

واكدت انه “يجب أن يكون إلغاء جميع العقوبات والدعاوى القضائية غير القانونية ضد روسيا في المحاكم الدولية جزءا لا يتجزأ لتحقيق سلام مستدام”.

المصدر: نوفوستي