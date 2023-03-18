الطقس في لبنان..

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني في لبنان ان يكون الطقس غدا الاحد غائما جزئيا إلى غائم أحيانا مع ضباب على المرتفعات وانخفاض إضافي بدرجات الحرارة، حيث تصبح دون معدلاتها الموسمية وتتساقط أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانا مترافقة بعواصف رعدية ورياح ناشطة تقارب سرعتها الـ55 كم/س، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع الـ1600 متر ويتدنى مستوى تساقطها ليلا الى حدود ال1400م .

– الحال العامة: منخفض جوي متمركز حاليا غربي جزيرة قبرص يؤثرعلى لبنان والحوض الشرقي للمتوسط يؤدي إلى طقس ممطر ابتداء من بعد ظهر اليوم السبت مع ثلوج ورياح ناشطة تقارب ال 55 كلم/س يستمر تأثيره حتى مساء الإثنين حيث يتحول بعدها إلى متقلب، معدل درجات الحرارة لشهر آذار من صفر إلى 13 درجة.

– الطقس المتوقع في لبنان:

السبت: غائم جزئيا يتحول تدريجا إلى غائم مع انخفاض تدريجي وسريع بدرجات الحرارة، فتشكل الضباب على المرتفعات وتتساقط أمطار متفرقة تشتد غزارتها ليلا خاصة شمال البلاد يرافقها عواصف رعدية كما وتتساقط الثلوج على ارتفاع 1900 متر وتلامس ليلا الـ160 متر وما فوق.

الأحد: غائم جزئيا إلى غائم أحيانا مع ضباب على المرتفعات وانخفاض إضافي بدرجات الحرارة حيث تصبح دون معدلاتها الموسمية وتتساقط أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانا مترافقة بعواصف رعدية ورياح ناشطة تقارب سرعتها الـ55 كم/س. كما تتساقط الثلوج على ارتفاع الـ1600 متر ويتدنى مستوى تساقطها ليلا الى حدود الـ1400م .

الإثنين: غائم جزئيا إلى غائم مع ضباب على المرتفعات وارتفاع طفيف بدرجات الحرارة، تتساقط أمطار متفرقة يرافقها أحيانا برق ورعد تتساقط الثلوج صباحا على ارتفاع الـ1500 متر ثم يرتفع مستوى تساقطها خلال النهارمع ارتفاع درجات الحرارة فيصل إلى 1700 متر وما فوق، يتحول الطقس مساء إلى غائم جزئيا فتخف حدة الأمطار.

الثلاثاء: غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وارتفاع اضافي بدرجات الحرارة يتحول مساءً الى غائم مع احتمال لتساقط أمطار خفيفة محلية يرافقها برق ورعد أحيانا وبعض الثلوج على ارتفاع 1900 متر وما فوق.

– الحرارة على الساحل من 11 إلى 21 درجة، فوق الجبال من 6 إلى 16 درجة، في الداخل من 8 إلى 18 درجة.

– الرياح السطحية: جنوبية غربية ناشطة أحيانا، سرعتها بين 15 و50 كم/س.

– الانقشاع: متوسط على الساحل، يسوء على المرتفعات بسبب الضباب والمتساقطات.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 65 و85%.

– حال البحر: مائج

– حرارة سطح الماء: 18°م.

– الضغط الجوي: 759 ملم زئبق.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام