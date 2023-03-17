وزير الدفاع الروسي يكرّم طاقم المقاتلة سو-27 التي اعترضت المسيرة الأمريكية في البحر الأسود

كرم وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، طاقم المقاتلات سو-27 التي اعترضت المسيرة الأمريكية فوق البحر الأسود ومنعتها من انتهاك الحدود الروسية. وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان اليوم الجمعة، إن شويغو رشح طياري المقاتلة سو-27، للحصول على “وسام الدولة”، ذلك لمنعهم الطائرة الأمريكية المسيرة “MQ-9 Reaper”، من انتهاك منطقة العمليات الخاصة، التي تخضع لنظام مؤقت للطيران على خلفية العمليات العسكرية.

بالفيديو | لحظة اعتراض الطائرة الروسية سو – 27 الطائرة الأمريكية

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية في وقت سابق أنه تم رصد طائرة مسيرة، في صباح يوم 14 آذار/مارس، كانت متجهة نحو أجواء شبه جزيرة القرم. وقالت الوزارة إنه مقاتلات روسية من نوع “سو-27″، أقلعت لتحديد هوية الجسم الذي كان يحلق، مشيرة إلى أن المسيرة الأمريكية قامت بمناورة حادة وفقدت السيطرة والتحكم في الارتفاع ما تسبب في اصطدامها بسطح البحر.

وأعلنت الولايات المتحدة مساء الثلاثاء الماضي استدعاء السفير الروسي لدى واشنطن أناتولي أنطونوف، بدعوى “صدم مقاتلة روسية مسيّرة أمريكية من نوع “ريبر” فوق البحر الأسود”. وزعمت قيادة القوات الأمريكية في أوروبا بأن مقاتلة روسية “سو-27” صدمت طائرة أمريكية بدون طيار MQ-9 خلال اعتراضها فوق البحر الأسود”، مما أدى إلى تحطم المسيرة الأمريكية.

المصدر: مواقع