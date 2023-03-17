نقيبة مستوردي المستلزمات الطبية: بعض الشركات المستوردة ستفلس اذا لم يسدد مصرف لبنان قيمة الملفات

كشفت نقيبة مستوردي المستلزمات الطبية ​سلمى عاصي​، أن بعض الشركات المستوردة تبلغت من المصارف التي تتعامل معها بضرورة استرداد الملفات التي أودعت لديها منذ سنة ونصف بغية تحصيل قيمتها من المصرف المركزي والتي تشمل المستلزمات الطبية المدعومة والمستوردة والتي جرى بيعها للمستشفيات في حينه على سعر 1500 ل.ل. للدولار، مؤكدة ان “هذه الملفات حصلت على موافقة مسبقة من ​مصرف لبنان​”.

وردًا على سؤال حول قيمة هذه الملفات، اوضحت عاصي انه “لا يمكن الجزم بأن القيمة تتجاوز الـ 80 مليون دولار أم لا كون المصرف المركزي لا يتعاطى بشفافية”، مؤكدة انه “في حال لم يسدد مصرف لبنان قيمة هذه الملفات سيتسبب ذلك بإفلاس عدد كبير من الشركات”.

المصدر: النشرة