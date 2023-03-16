عناوين وأسرار الصحف اللبنانية اليوم الخميس 16-3-2023

أبرز عناوين وأسرار الصحف اللبنانية الصادرة في بيروت صباح اليوم الخميس 16-3-2023.

عناوين الصحف:

صحيفة الأخبار

ـ هل يمهّد العدو لعدوان جديد؟

ـ المقاومة تدرس خياراتها: جاهزون للمواجهة

ـ اتصال فرنسي بفرنجية واستدعاء البخاري إلى الرياض

ـ لماذا تهمل الدولة مئات ملايين الدولارات المحجوزة؟

ـ الأسد في موسكو: حقبة جديدة

صحيفة البناء

ـ جبهة ترشيح معوض تعترف بعدم امتلاك مرشح بوجه فرنجية يجمع الثلث المعطل

ـ الأسد وبوتين وخطة تجمع احتواء تركيا وتعافي سورية… والكيان عالق في «مجدو»

ـ تهرّب سلامة من القضاء يُنصف ملاحقة غادة عون له… والحكومة أمام تحدّي كف يده

صحيفة الجمهورية

ـ صرخة الناس: ماذا بعد جهنّم؟ ـ بعد “الاتفاق” وقبل التطبيق

ـ بلينكن: وساطة الصين في الاتفاق السعودي الإيراني “أمر جيد”

صحيفة اللواء

ـ الدولة تدَّعي على سلامة.. وحضوره اليوم بداية مرحلة فاصلة!

ـ بري يعتبر تقسيم بلدية بيروت تقسيماً للبنان.. وجنبلاط من الكويت لرئيس توافقي

ـ قمة بوتين – الأسد: الحرب في أوكرانيا والتعاون الاقتصادي

صحيفة الديار

ـ إرجاء جلسة استجواب سلامة الى اليوم بحضور قضاة أوروبيين… ووكيله يُؤكّد مثوله

ـ الدولار سيتخطى المئتيْ ألف بغياب الخطط… واللبنانيّون يبحثون عمّن يُخرجهم من جهنم

ـ «إسرائيل» تزعم عمليّة تسلّل من لبنان… وقلقة من تعاون نوعي بين حزب الله وحماس…

صحيفة النهار

ـ الدولة تحمي حقوقها بالادعاء على حاكم مصرفها

ـ بوتين بحث مع الأسد في المصالحة بين أنقرة ودمشق

ـ شمخاني يزور الإمارات اليوم وبلينكن يعتبر وساطة الصين “أمرًا جيدًا”

أسرار الصحف:

البناء

قال خبير في الشؤون الأمنية والعسكرية إن قيادة جيش الاحتلال ومخابراته تشنّ حملة إعلامية لربط عملية مجدو بدور حزب الله لمنح الجيش والمخابرات أسباباً تخفيفية للفشل، باعتبار العدو جهة معترفاً بقدرتها وتفوّقها العسكري والأمني والتهوين مما بلغته عمليات المقاومة الفلسطينية.

تساءل مصدر حقوقي عن تبرير الحكومة اللبنانية لعدم اتخاذ قرار بكفّ يد حاكم المصرف المركزي رياض سلامة وتركه في موقع القدرة على التصرّف بأموال الدولة واللبنانيين بعد ادعاء هيئة القضايا في وزارة العدل عليه، بموجب عدم الأمانة وجرائم الاختلاس والتبييض وطلب توقيفه والحجز على أمواله.

النهار

بعد التقنين في الكهرباء، جاء دور اوجيرو التي حذرت من تقنين في الاتصالات اذا استمرت حال المداخيل على ما هي عليه حالياً.

يلاحظ الهدوء الذي يسود علاقة تيار مسيحي بارز وحزب قديم وغياب الحملات والانتقادات بينهما التي كانت لسنوات طويلة عميقة وشبه مقطوعة.

تلجأ عائلات كثيرة في مناطق لبنانية عديدة الى اتباع أساليب معيشية كانت سائدة في حقبات الماضي وبدائية ربطاً بالانهيار المعيشي.

الجمهورية

مرجع سياسي قال أمام زوّاره تعليقاً على الإستحقاق الرئاسي إنه لن يحدث خرقاً له إلاّ عند حصول تطور مفصلي.

أبلغ مسؤول كبير الى أحد الديبلوماسيين العرب قوله إنه بات على يقين أنّ الانتخابات الرئاسية في لبنان باتت على نار حامية.

قيلَ لعضو بارز في كتلة نيابية إن الضرورة تحتّم انعقاد مجلس النواب لِيبتّ أمور مرتبطة بالإنتخابات البلدية التي اقترب موعد إجرائها، فرد قائلاً: لن نشارك في أي جلسة تشريعية قبل انتخاب رئيس الجمهورية، »وعِمِرها ما تجري الإنتخابات البلدية.«

اللواء

أبلغت عاصمة كبرى شرقية مرشحاً ثابتاً أنه مرشحها، وستعمل على توفير ما يلزم من دعم لهذه الغاية..

رصدت جهات نيابية عدم حماس فريق مسيحي وازن لإعادة وصل ما انقطع مع تيار منافس، على خلفية «خيبة الأمل» في الماضي القريب.

انشغل ملحقون بتسقُّط معلومات عن عملية مثيرة ومحكمة التنفيذ، وذات أبعاد استراتيجية، واحتمالات ردّ معادٍ عليها.

المصدر: الصحف اللبنانية