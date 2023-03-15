الرئيس الروسي لنظيره السوري: نحن كأصدقاء مخلصين نقوم بتقديم الدعم للتخفيف من معاناة الشعب السوري جراء الزلزال – موقع قناة المنار – لبنان
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March 15 2023 - 17:40

الرئيس الروسي لنظيره السوري: نحن كأصدقاء مخلصين نقوم بتقديم الدعم للتخفيف من معاناة الشعب السوري جراء الزلزال

منذ 38 mins 15 March، 2023
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