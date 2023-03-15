الدولة اللبنانية ممثلة بهيئة القضايا تدعي على رياض ورجا سلامة وماريان الحويك وتطلب توقيفهم وحجز أملاكهم – موقع قناة المنار – لبنان
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March 15 2023 - 13:00

الدولة اللبنانية ممثلة بهيئة القضايا تدعي على رياض ورجا سلامة وماريان الحويك وتطلب توقيفهم وحجز أملاكهم

منذ 1 ساعة 15 March، 2023
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