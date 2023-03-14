نقابة المعلمين: الإضراب حقق أهدافه في مؤسسات كثيرة

اعتبرت “نقابة المعلمين” في لبنان الثلاثاء ان إضراب المعلمين حقق أهدافه في مؤسّسات كثيرة وهو جاء تتويجا لإضرابات عديدة حصلت في معظم المدارس الخاصة.

وقالت النقابة “وحدها نقابة المعلمين تعبّر اليوم عن وجع جميع المواطنين وفي جميع القطاعات، في ظل التخاذل العام والتخلّي المستغرب والمدان عن المواطنين في هذه الظروف الاستثنائية المريرة التي يشعرون فيها بالوجع والإحباط والمرارة”.

واضافت النقابة “استطعنا من خلال مواقفنا التصعيدية تحقيق بعض مقوّمات الصمود للمعلّمين في مدارس كثيرة، حيث لم يكن ذلك ليحصل لولا هذه المواقف الاحتجاجية التي وصل من خلالها الصوت إلى أصحاب المدارس، والذين كنّا ننتظر منهم أن يبادروا قبل أن نبادر، وأن يشعروا بوجع معلميهم قبل أن نطلق صرخاتنا المتتالية”، وتابعت “إن كان أحد يراهن على تعبنا، فنحن لن نهدأ ولن نتخلى عن دورنا كما يفعل الآخرون، رغم الظروف والتحديات وغياب المواقف الشجاعة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام