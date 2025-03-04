وفد من “نقابة المعلمين” زار رئيس الحكومة ناقلا معاناتهم

زار وفد من “نقابة المعلمين” برئاسة نعمة محفوض الثلاثاء رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام ناقلا إليه معاناة المعلمين بعد خمس سنوات من الكوارث والأزمات التي مر بها لبنان.

وشدد محفوض على “وجوب إيلاء المطالب النقابية التربوية الاهتمام اللازم من قبل الحكومة، خصوصا مسألة صندوق التعويضات، بعدما فقدت قيمتها وأصبحت بلا جدوى”.

وطالب محفوض “بإصدار مرسوم مجلس الإشراف على الصندوق في مجلس الوزراء وإيجاد حل سريع لأزمة الأساتذة المتقاعدين لأن رواتبهم لا تتخطى الـ30 و40 دولارا شهريا وهذا غير مقبول”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام